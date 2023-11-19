İstanbul Şile'de hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi

İstanbul'un Şile ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı, yollar göle döndü. Derenin aniden yükselmesiyle taşkın yaşandı, dere bölgesi sular altında kaldı.

Bölgedeki restoran ve kafelerde hasar meydana geldi. Yaralanan ya da mahsur kalanın olmadığı taşkın sonucu bölgedeki iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunanlar...

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır.