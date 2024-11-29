İstanbul uçağında büyük panik! Acil çıkış kapısını açmaya çalıştı (video)

Pegasus Havayolları'nın Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren PC517 sefer sayılı Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçağında bir yolcu, havadayken, 'Allahu ekber' diye bağırdıktan sonaa acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunan yolcu, diğer yolcuların müdahalesiyle etksiz hale getirildi. Büyük paniğe neden olan yolcu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişin ardından güvenlik güçlerine teslim edildi.

Uçuşlardan men edildi

Pegasus Havayolları, olayla ilgili bir açıklama yaparak yolcunun süresiz olarak Pegasus uçuşlarından men edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Kasım 2024 tarihinde Pegasus Hava Yolları'nın PC517 sefer sayılı Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen (IKA-SAW) uçuşunda bir yolcu kural dışı davranışlar sergilemiş ve kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunmuştur. Uçak içerisinde kontrol altına alınan yolcu, İstanbul Sabiha Gökçen'e inişin ardından güvenlik kuvvetlerine teslim edilmiş ve Pegasus Hava Yolları ile uçması süresiz olarak yasaklanmıştır."

Öte yandan olaya ilişkin görüntülere BBC Türkçe ulaştı. İşte o panik anları...