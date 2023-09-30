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İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların pazar günü akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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