İstanbul Valisi Davut Gül kimdir?
Ali Yerlikaya'dan boşalan İstanbul Valiliğine Gaziantep Valisi Davut Gül atandı. Davut Gül kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu?
İstanbul'un yeni valisi Davut Gül Gaziantep'ten İstanbul'a atanan valilerden biridir. İşiçleri Bakanlığı'na getirilen Ali Yerlikaya da Gaziantep Valisi olarak görev yapmıştı.
1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Davut Gül, ilk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.
2000 yılında Gaziantep kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.
Muğla-Kavaklıdere, İzmir-Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, Ankara Üniversites Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli-Kofçaz kaymakamı olarak atandı.
Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasının ardından İstanbul Valiliğine atandı.
Davut Gül nereli, hangi görevlerde bulundu?
Türk İdareciler Derneği tarafından 2009'da "Yılın Kaymakamı" seçildi.
Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı.
2016-2018 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.
Gaziantep Valiliğine 26 Ekim 2018'de atanan Gül, evli ve iki çocuk babasıdır.
Resmi Gazete'de yayamlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 5 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Valisi olarak atanmıştır.