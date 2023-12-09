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İstanbul Valisi Gül'den çağrı: Evsizleri 112'ye bildirin

İstanbul Valisi Gül, soğukta sokakta kalan evsizlerin 112'ye bildirilmesi çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
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İstanbul Valisi Gül'den çağrı: Evsizleri 112'ye bildirin
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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlardan evsizlerin 112'ye bildirmelerini istedi.

İstanbul'da hava sıcaklığının 5 derece olduğunu belirten Vali Gül, "Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın." ifadelerini kullandı.

 