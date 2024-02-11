İstanbul yarışında dikkat çeken kulis: Muhalefetin ve iktidarın iki ayrı hesabı

Geçen yıl yapılan 14 Mayıs seçimlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasıyla birlikte Türkiye, önündeki bir diğer seçim olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne doğru yol almaya başladı.

Partiler adaylarını açıkladı. CHP İstanbul’u mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile tekrar kazanmak istiyor. AK Parti ve MHP ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la İstanbul’u muhalefetten geri almak istiyor.

İstanbul yarışının İmamoğlu ile Kurum arasında geçmesi beklenirken denklemi değiştirme potansiyeli taşıyan adaylar ise şöyle: DEM Parti’dan Meral Danış Beştaş, Yeniden Refah Partisi’nden Mehmet Altınöz, İYİ Parti’den Buğra Kavuncu, Zafer Partisi’nden Azmi Karamahmutoğlu…

Bu tabloda en çok merak edilen ise yarışı İmamoğlu’nun mu Kurum’un mu kazanacağı… Hâl böyleyken Gazete Duvar dikkat çeken bir kulis haberine imza attı. Buna göre; araştırmacılar, ortaya çıkan tabloyu yorumlamak için erken olduğunu, kampanya sürecinin de izlenmesi gerektiğini söylüyor.

Muhalefetin hesabı

* Muhalefet cephesinde hem Yeniden Refah Partisi hem de DEM Parti’nin aday çıkarması olumlu değerlendiriliyor. İmamoğlu’nun DEM Parti seçmeninden kaybedeceği oyla Kurum’un Yeniden Refah Partisi seçmeninden kaybedeceği oyun son araştırmalarda başa baş görünen İmamoğlu ile Kurum’u yine eşitleyeceği hesapları yapılıyor. İYİ Parti adayının ise bu yarışa çok fazla etki etmeyeceği değerlendiriliyor.

İktidarın hesabı

* İktidar cephesinde ise hesaplar farklı. Yeniden Refah Partisi’nin genel seçimde İstanbul’da aldığı yüzde 3 oyu aday çıkararak AK Parti'nin rakibine dönüştüğü için alamayacağı, muhafazakar seçmenin Yeniden Refah’ın kaybettirecek rolünü asla kabul etmeyeceği savunuluyor. Öyle ki Yeniden Refah adayının yüzde 1 oy alamayacağı söyleniyor. AK Parti’lilere göre İYİ Parti’den CHP adayına gelmeyecek oyla Yeniden Refah’tan AK Parti’ye gelmeyecek oy aynı aynı olacak. İktidara göre İstanbul seçiminde sonucu DEM Parti adayının alacağı oy belirleyecek.

Seçimin kaderini belirleyecek ilçe

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunda ilçe belediyeleri büyük önem taşıyor. CHP, 2019 yerel seçiminde kazandığı Türkiye’nin en kalabalık ilçesi Esenyurt’u kaybetmek istemiyor. AK Parti de İstanbul seçiminde bu ilçenin önemini, “Esenyurt’u kazanan İstanbul’u kazanır” sözleriyle anlatıyor.

1 milyona yaklaşan nüfusu bulunan Esenyurt’ta Kürt seçmenin etkisi büyük. Bu nedenle AK Parti’nin aday tercihi Mardinli Hamit Öncü oldu. 2019 seçimlerinde Ardahanlı Kemal Deniz Bozkurt ile seçimi kazanan CHP’nin ise adayını değiştirmesi sürpriz olmayacak. CHP’liler Esenyurt’taki aday tercihinin büyük önem taşıdığını, pazartesi yapılacak CHP’nin Parti Meclisi’nde de Çankaya ya da Kadıköy değil asıl Esenyurt adayına bakılması gerektiğini söylüyor.