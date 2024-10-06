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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak: İşte detaylar

Bugün Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İşte 6 Ekim Pazar günü trafiğe kapalı yollar...

Haber Merkezi
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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak: İşte detaylar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İşte 6 Ekim "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği ile trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar...

İBB'den gelen açıklama kapsamında, "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin Avrupa etabı pazar günü koşulacak. Peki, 6 Ekim Pazar İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?

İstanbul’da trafiğe kapalı yollar

Toplam 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı etkinlik nedeniyle İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı ile Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00-11.00 saatlerinde trafik akışı sağlanamayacak.

Sporcular, ilk olarak Yenikapı'da saat 08.30'da 10 kilometre koşacak. Ardından 5 kilometrede yarışacaklar, 08.45'te koşuya başlayacak. 10 kilometre koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş alıp, tekrar Yenikapı'da yarışı bitirecek.

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