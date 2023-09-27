İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken 2 kişi arama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın, haklarında istihbari bilgi bulunan şüphelilere ilişkin gözaltı kararı vermesinin ardından, emniyet güçleri harekete geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Mersin'de 12 gözaltı
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları öne sürülen 12 zanlının kimliği tespit edildi.
Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda N.G, M.E.Ç, F.D, M.S, İ.K, M.İ, B.T, N.K, F.G, Y.A, S.Ç. ve F.M. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.