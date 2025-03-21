İstanbul'da gösteri yasağı devam ediyor: Bugün hangi metro durakları kapalı?
İstanbul'da 19 Mart'ta başlayan ve 23 Mart'a kadar sürecek olan eylem yasağı kapsamında şehrin belirli bölgelerindeki ulaşım kısıtlamaları devam ediyor. Taksim Meydanı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresindeki yollar polis barikatları ile kapatıldı ve bu bölgelere ulaşım sınırlandırıldı.
Yenikapı-Hacıosman hattının Taksim istasyonu ile Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı hatlarının Emniyet-Fatih istasyonları kullanıma kapandı. Metrolar, bu istasyonlarda durmadan seferlerine devam edecek.
Güvenlik tedbirleri artırıldı
NTV'nin aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının çevresi ve önemli kavşaklarda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen vatandaşlar, sınırlı sayıda aracın geçişine izin verilen yollar ve güvenlik noktaları arasında toplanmaya çalıştı.
Alternatif yollar belirlendi
Kapatılan yollar arasında Turgut Özal Bulvarı, Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Fevzi Paşa Caddesi bulunuyor. Yayalar ve araçlar için alternatif güzergahlar belirlendi.