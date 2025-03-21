İstanbul'da gösteri yasağı devam ediyor: Bugün hangi metro durakları kapalı?

Yenikapı-Hacıosman hattının Taksim istasyonu ile Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı hatlarının Emniyet-Fatih istasyonları kullanıma kapandı. Metrolar, bu istasyonlarda durmadan seferlerine devam edecek.

Güvenlik tedbirleri artırıldı

NTV'nin aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının çevresi ve önemli kavşaklarda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen vatandaşlar, sınırlı sayıda aracın geçişine izin verilen yollar ve güvenlik noktaları arasında toplanmaya çalıştı.

Alternatif yollar belirlendi

Kapatılan yollar arasında Turgut Özal Bulvarı, Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Fevzi Paşa Caddesi bulunuyor. Yayalar ve araçlar için alternatif güzergahlar belirlendi.