İstanbul’da hava ulaşımına yağış engeli

İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmur ve elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları nedeniyle iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken 17 uçakta başka havalimanlarına yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da yağmur nedeniyle gecikmeler yaşandı

İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan yağış nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İstanbul Havalimanı terminal ve çevresinde olumsuz bir durum yasanmazken, havada ise CB bulutlari nedeniyle uçuşlarda kısa süreli rötarlar meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanına iniş için alçalan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İstanbul Havalimanı’na inmesi gereken 17 uçak ise Sabiha Gökçen, Ankara, Bursa ve Çorlu Havalimanı’na yönlendirildi.

Havanın düzelmesinin ardından uçaklar İstanbul Havalimanı’na gelmeye başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da uçuşlar normale dönmeye başladı.