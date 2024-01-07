İstanbul'da İmamoğlu'nun karşısına çıkacak isim belli oldu

AK Parti İstanbul dahil olmak üzere belediye başkan adaylarını bugün açıklıyor. Adayları bizza Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Tören 14.00’da İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Erdoğan aralarında İstanbul'un bulunduğu 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayını açıklayacak. Kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da duyurulacak.

Beklenti: Murat Kurum İstanbul adayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından önce dün kamuoyunu şaşırtan, hayli ilginç bir gelişme yaşandı. Önce adı İstanbul için öne çıkan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a dün İBB başkan adaylığının bildirildiğine yönelik haberler yapıldı. Sonrasında Kurum’un ekibine yaptığı bir video ortaya çıktı.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum videoda, “16 milyon İstanbullu için çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla ki uzun zamandır benimle birlikte çalışıyorsunuz. Sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız" diyordu.

Bu videoyla birlikte bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına çıkaracağı ismin Murat Kurum olduğu hemen hemen kesinlemiş oldu.

Ankara’da aday Turgut Altınok mu?

Ankara ise adı öne çıkan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da adaylığını tıpkı Kurum gibi önceden açıkladığı belirtiliyor. Altınok dün yaptığı bir konuşmada şu ifadeler adaylık iması olarak algılandı:

“Allah nasip ederse bu adam buraya 5 yıl hizmet etti. Altınok’a da bir oy verelim desinler değil mi? 20 yıl bu adam bize hizmet etti, hizmetkarlığımız yaptı biz de bu adama oy verelim desinler. Anlaştık mı? Ankara’da hizmetler ok gibi gidecek. 100 yılda aldığı ve alamadığı hizmetlerden fazlasını Ankara’mız 5 yılda alacak Allah nasip ederse."

İddia: Gaziantep, Muğla ve Konya da belirlendi

Öte yandan AK Parti’nin Gaziantep, Muğla ve Konya’da da kararını verdiği öne sürüldü. HaberTürk’ün haberine göre; Gaziantep’te mevcut başkan Fatma Şahin’i, Konya’da da mevcut başkan İbrahim Altay’ı yeniden gösterme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Osman Gürün’ün yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi için siyaset, iş ve finans dünyasının tanınmış ismi Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ı aday gösterecek.

Erdoğan’ın ayrıca İzmir’de Hamza Dağ’ı, Balıkesir’de ise tekrar Yücel Yılmaz’ı aday göstermesi bekleniyor.