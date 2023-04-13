İstanbul'da kentsel dönüşüm için boşaltılan bina çöktü

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan araçtaki 1 kişi yaralandı.

Sanayii Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı bir bina çöktü. Bazıları binanın önünden geçen bazıları da park halindeki 5 araç kısmen enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, enkaz altındaki araçtan yaralı bir kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekiplerin enkaz altında kalan olup olmadığı yönündeki çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda arama ve kurtarma köpeği de kullanılıyor.

Güngören Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ihbarın ardından güvenlik, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin hemen olay yerine sevk edilerek arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Binanın, yoldan geçen araçların üzerine çökmesi nedeniyle 5 aracın zarar gördüğü, araçlardan birinde sıkışan bir vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı vatandaşımız ekiplerimizin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifa, zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.