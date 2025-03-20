İstanbul'da metro seferlerine düzenleme: Saatler değişti

İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan metro seferlerindeki aksaklıklar büyük tepki çekerken, Metro İstanbul bugün yeni bir duyuru yaptı. M1 ve M2 hatlarındaki seferlerin aksaması sonrası gözler yeni açıklamalara çevrildi.

Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, 20 Mart Perşembe günü oynanacak Türkiye-Macaristan futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda ek sefer düzenlemesi yapılacak.

M2 metro hattında maç nedeniyle ek seferler

Metro İstanbul, Türkiye-Macaristan maçı nedeniyle yolcu yoğunluğunu azaltmak amacıyla M2 hattında ek seferler koydu.

18.00 – 19.45 saatleri arasında:

Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak, 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arasında aktarmasız seferler düzenlenecek.

Maç sonrası:

Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak, Seyrantepe’den Yenikapı’ya her 5 dakikada bir aktarmasız sefer yapılacak.

Seferler, taraftar yoğunluğu tamamen bitene kadar devam edecek.

Metro seferlerinde normale dönüş olacak mı?

Dün durdurulan metro seferlerinin normale dönmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. M1 ve M2 hatlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Yolcuların, Metro İstanbul’un duyurularını takip etmesi öneriliyor.

Özellikle maça gidecek futbolseverlerin, yoğunluk nedeniyle alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmesi tavsiye ediliyor.