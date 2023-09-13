İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, sahte para basıp piyasaya sürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Baskında, 2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte euro ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi.
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