İstanbul'da şok dava: İfşacı psikoloğa hapis cezası

Konuşma bozukluğu sorunu yaşayan 27 yaşındaki M.A. tavsiye üzerine psikolog H.H.Ö.'nün İstanbul Bahçelievler'deki kliniğine gitti. M.A., 2020 yılında başlayan süreçte 5 seansa yakın tedavi aldı. Bu süre içinde psikolog, etik değerlerle açıklanamayacak şekilde terapi dışında da danışanıyla görüşmeye başladı. Hastası ve arkadaşıyla tatile de giden klinik psikolog yolda araç sürme nedeniyle tartışma çıkınca geri döndü.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre danıştığı psikoloğun terapi esnasında paylaştığı özel bilgilerini Whatsapp aracılığıyla arkadaşına gönderdiğini öğrenen M.A. ise avukatı Mert Can Bozkuş aracılığıyla savcılığın kapısını çaldı.

Savcılık, "Tartışmaları nedeniyle kişisel veri ve kişiye özel bilgileri meslek etiğine uygun olmayacak şekilde üçüncü kişiye paylaştı" dedi. "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapsini istedi.

Sanık H.H.Ö., paylaşım yaptığını belirtti ancak konuşma bozukluğunun kişisel veri niteliğinde olmadığını öne sürdü.

Mahkeme sanığın "mesleğinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan 2 yıl 6 ay hapsine hükmetti.