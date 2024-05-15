İstanbul'da terör operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasında faaliyet gösteren 21 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız terör ve örgütlü suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK Terör Siyasi Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
21 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda 21 şüpheliyi gözaltına aldı.