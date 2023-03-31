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İstanbul'da zincirleme kaza: 27 yaralı

Silivri'de aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kazada 27 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'un Silivri ilçesinde aralarında cezaevi personelini taşıyan servisin de olduğu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen kazada 27 kişinin yaralandı, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.