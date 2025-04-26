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İstanbullular dikkat! İşte, yarın trafiğe kapalı olacak yollar

İstanbul'da "yarı maraton" nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yarı maraton dolayısıyla 27 Nisan Pazar günü, Fatih ve Beyoğlu'nda bazı güzergahlar saat 04.30-13.30 arasında kapalı olacak.

Haber Merkezi
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İstanbullular dikkat! İşte, yarın trafiğe kapalı olacak yollar
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Uluslararası Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu dolayısıyla yarın kentteki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul organizasyonuyla gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla, 27 Nisan Pazar günü Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar 04.30 ile 13.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Balat güzergahı saat 11.05'ten itibaren kademeli olarak trafiğe açılmaya başlanacak.

21K ve 10K kategorilerinde toplam 18 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarı maraton nedeniyle toplu ulaşımda da düzenlemeye gidildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 07.00-13.30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

İETT otobüslerini kullanacak yolcular, anlık değişimleri "Otobüsüm Nerede?" uygulamasından takip edebilecek.

Maraton nedeniyle trafiğe kapalı olacak güzergahlar şöyle sıralandı:

"Kennedy Caddesi (Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı güzergahı), Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı), Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi (Karaköy), Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü-Unkapanı), Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat), Atatürk Köprüsü (Cibali), Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray), Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray), Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat), Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali), Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı), Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar, Ankara Caddesi, Arpacılar Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci), Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu), Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran), Kumkapı çevresi sokaklar, Namık Kemal Caddesi (Yenikapı)."

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