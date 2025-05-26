  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbullular dikkat! Salı günü bu yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

İstanbullular dikkat! Salı günü bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamaları nedeniyle salı saat 15.00'ten program sonuna kadar Kadıköy ve Bostancı arasındaki birçok yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbullular dikkat! Salı günü bu yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

-İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sallı günü saat 15.00'ten program bitimine kadar Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı güney istikametinin kullanılabileceği kaydedildi.

Elazığspor-Vanspor FK maçı tatil edildiElazığspor-Vanspor FK maçı tatil edildiSpor

 

 

Özel: Erdoğan'la menemen yapmam, Anayasa mı yapacağım?Özel: Erdoğan'la menemen yapmam, Anayasa mı yapacağım?Gündem

 

Gündem
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 61 muvazzaf asker tutuklandı
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 61 muvazzaf asker tutuklandı
Özel: Erdoğan'la menemen yapmam, Anayasa mı yapacağım?
Özel: Erdoğan'la menemen yapmam, Anayasa mı yapacağım?
Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
AK Parti ‘anayasa‘ çalışmalarına hız veriyor: ‘Anayasa Komisyonu’ kuruldu
AK Parti ‘anayasa‘ çalışmalarına hız veriyor: ‘Anayasa Komisyonu’ kuruldu
İBB'ye 4. operasyon: 19 kişi tutuklandı
İBB'ye 4. operasyon: 19 kişi tutuklandı
Sivas'ta maden faciası: Ölü ve yaralılar var!
Sivas'ta maden faciası: Ölü ve yaralılar var!