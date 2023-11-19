İstanbul'u etkisi altına alan yağışların ardından barajlardaki son durum
İstanbul'da yağışlı hava hayatı bir yanıyla olumsuz etkilerken, diğer bir yanıyla ise barajların dolmasını sağlıyor. Yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 17,82'den yüzde 20,54'e yükseldi. Ömerli Barajı yüzde 40 ile en dolu rezerv olurken, en kötü durumdaki baraj ise yüzde 2,49 ile Pabuçdere olarak kayıtlara geçti
İstanbul'da etkisini sürdüren yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı.
İSKİ verilerine göre; mega kentte etkili olan yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 17.82'den yüzde 20.54'e çıktı.
Ancak barajlardaki doluluk oranlarında yaşanan artışa rağmen ortalama doluluk oranı son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.
İstanbul barajlarında son durum:
Ömerli Barajı: Yüzde 40,14
Darlık Barajı: Yüzde 30,7
Elmalı Barajı: Yüzde 33,81
Terkos Barajı: Yüzde 12,49
Alibey Barajı: Yüzde 23,37
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 7,19
Sazlıdere Barajı: Yüzde 5,7
Istrancalar Barajı: Yüzde 20,27
Kazandere Barajı: Yüzde 5,84
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,49