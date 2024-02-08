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İstanbul'un hava kirliliği raporu açıklandı! İşte en kirli ilçeler

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan son araştırmaya göre, İstanbul'da hava kirliliği 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında arttı. Bu durumun İstanbul'da yaşayanlar için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten uzmanlar maske takılması uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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İstanbul'un hava kirliliği raporu açıklandı! İşte en kirli ilçeler
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Hva kirliliği İstanbul'da yaşayanlar için büyük bir tehdit. Fabrika bacalarından çıkan gazlar, egzoz dumanı, kömür ve odun gibi yakıtlar en önemli hava kirliliği nedenlerinin başında geliyor. İstanbul'daki hava kalitesi ölçüm istasyonlarında elde edilen veriler incelendi.

Kartal ilk sırada

Partikül madde (PM10) olarak bilinen ve insan sağlığı için oldukça zararlı olan kirleticilerin konsantrasyonlarının arttığı gözlemlendi.

İstanbul'da en kirli bölge 54,095 m3 ile Kartal oldu. Kartal'ı Esenyurt, Mecidiyeköy ve Yenibosna takip etti. En temiz bölgeler ise, Büyükada, Şile, Kumköy ve Sarıyer.

İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şöyle:

İstasyon                         2022               2023        Değişim yüzdesi

Bağcılar                         31,893             38,131             19,56

Başakşehir                  35,048             41,869             19,46

Büyükada                    15,792             17,782             12,60

Çaltadıkapı                 36,922             30,511            -17,36

Esenyurt                     51,353              53,463                4,11

Kandilli                       29,580             29,127              -1,53

Kartal                          47,072             54,095             14,92

Kumköy                       20,095            20,865              3,83

Maslak                        32,896             29,308            -10,91

Mecidiyeköy              54,089             51,815              -4,20

Sancaktepe                 48,160            46,922             -2,57

Sarıyer                        24,393             21,837            -10,48

Selimiye                      43,147             46,180              7,03

Silivri                          31,080             29,665             -4,55

Sultanbeyli                33,819             30,456             -9,94

Sultangazi                49,404             49,240              -0,33

Şile                              25,074             20,632            -17,71

Şirinevler                    41,126             36,203            -11,97

Tuzla                           44,088             47,853              8,54

Ümraniye-1                41,700             42,663              2,31

Ümraniye-2                40,077            35,499           -11,42

Üsküdar-1                   27,588             26,235            -4,90

Üsküdar-2                   29,199            34,973            19,77

Yenibosna                   30,473            51,662            69,54

Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelere gitmek zorunda olan vatandaşlara maske takması uyarısında bulunan uzmanlar, yetkililere gerekli adımların atılması gerektiğini hatırlattı.