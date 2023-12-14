İşte AK Parti ve MHP'nin anlaştığı 3 büyükşehir

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için partilerin hazırlığı devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta AK Parti'yle 30 büyükşehirde ortak aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından, iki partinin heyetlerinin oluşturduğu komisyon, çalışmalarını hızlandırdı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; heyetler 3 büyükşehir üzerinde mutabakata vardı.

Adana'da AK Parti, Mersin ve Manisa'da MHP

Buna göre; Adana’da AK Parti’nin aday çıkarması ve MHP’nin ise aday çıkarmayarak ortağını desteklemesi bekleniyor.

Adana'da 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olan Zeydan Karalar yüzde 53,63 oy alarak belediye başkanı seçilmişti. MHP'nin adayı Hüsnü Sözlü ise yüzde 42,83 oy almıştı.

Mutabakata varılan diğer iki il ise CHP’de olan Mersin ve Manisa Büyükşehir belediyeleri. Söz konusu iki ilde ise AK Parti aday çıkarmayacak ve ittifak ortağı MHP’nin adayına destek verecek.

Mersin'de 2019 yerel seçimlerini CHP'nin adayı olan Vahap Seçer yüzde 45,09 oy alarak kazanmıştı. MHP'nin adayı Hamit Tuna ise yüzde 40,99 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

Manisa'da 2019 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı Cengiz Ergün yüzde 52,77 oy alarak ipi göğüslerken, CHP'nin desteğiyle seçime giren İYİ Parti adayı Orkun Şıktaşlı, yüzde 38,05 oy almıştı.