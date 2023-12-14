İYİ Parti'de bir ayrılık daha: Ece Güner istifa etti

CHP ile yerel seçimde iş birliği yapılmayacağına yönelik kararın ardından İYİ Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Güner, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Güner, açıklamasında, "Bildiğiniz gibi en azından İstanbul ve Ankara'da iş birliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir. Yıllardır 'tek adam sistemine' karşı mücadele ediyorum. Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'un bugün görevden alındığı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da 2 gün önce Genel Başkan Meral Akşener'in talebiyle istifa ettiğini duyurmuştu. Kararın ardından Özkan yeniden seçilince, seçen üyeler disipline sevk edildi.

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da, geçen hafta İYİ Parti’den istifa ettiğini, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim . Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." sözleriyle duyurmuştu.