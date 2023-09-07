İsveç, Estonya ve İrlanda büyükelçileri Erdoğan'a güven mektubu sundu
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Mard, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Reinart ile İrlanda Büyükelçisi Mccullagh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mard, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mard'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Estonya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Reinart, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Reinart'ın, eşi ve büyükelçilik mensubunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
İrlanda
Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Mccullagh’ın ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.