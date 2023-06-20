İşverene asgari ücret desteği ne kadar?

2023 işverene asgari ücret desteğinde yeni tutar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle birlikte yeni asgari ücret işveren destek tutarını da açıkladı.

Asgari ücrette işveren desteği kaç lira?

Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteğinde 100 TL artış yapılarak 500 liraya çıktı. Asgari ücret desteği önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücrete kadar olan tutarından vergi alınmaması uygulaması yılın 2. yarısında da devam edecek.

1,86 milyon işletme yararlanacak

Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak.

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.