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İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı (Video)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı" dedi.

Haber Merkezi
İHA
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İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı (Video)
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İtalya adli makamlarınca; "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı" suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandı.

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