İthal cep telefonuna getirilen 'gümrük zammı' iptal edildi

İthal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara yükseltilmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Tebliğ ile 30 Mart itibarıyla ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti.

Ancak söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.

Böylece ithal cep telefonlarının fiyatlarında 2 bin 500 liraya kadar yaşanabilecek bir artışın önüne geçilmiş oldu.