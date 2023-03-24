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İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi

İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci sona ererken, 3 bin 379 başvuru kabul edildi.

Haber Merkezi
AA
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partiye milletvekili aday adaylığı için yapılan başvurulardan 3 bin 379'unun kabul edildiğini bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Partide, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik aday adaylığı başvurularının bugün sona erdiğini belirtti.

Zorlu, "3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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