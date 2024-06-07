İYİ Parti’den Akşener’e çağrı geldi: 'Görüşmeyi izah etmek zorunda'

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin yankıları sürüyor.

Görüşmenin içeriğine ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmaması tartışmaları beraberinde getirirken Akşener'e bir çağrı da İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan geldi.

Halk TV yayınında yaptığı konuşmada söz konusu görüşmeyi basından öğrendiklerini kaydeden Poyraz, Akşener'in daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak bilgilendirdiğini söyledi.

"İçeriğin bilinmemesi vicdanları sızlatır"

Meral Akşener'in çok tecrübeli bir siyasetçi olduğunu ve hem bu görüşmenin hem de içeriğinin açıklanmamasının nasıl değerlendirileceğini bileceğini vurgulayan Poyraz, "Görüşmeyi izah etmek zorunda. İçeriğin bilinmemesi vicdanları sızlatır" değerlendirmesinde bulundu.

Akşener ve Erdoğan arasında Cumhurbaşkanlığı yardımcısı konusunda görüşüldüğü iddiasına ilişkin de konuşan Poyraz, "Bu konuya ilişkin, önünü arkasını bilmediğimiz, içeriğini bilmediğimiz görüşmenin bu iddiaları bizim için yok hükmündedir" diye konuştu.

"Görüşmenin bilinmesi istendi"

Poyraz, şunları söyledi:

"İYİ Parti'yi kurumsal anlamda ve İYİ Parti'nin geleneklerine göre temsil yetkisi sayın genel başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na aittir. Bizim müdafaa ya da izah etme sorumluluğu olduğumuz hususlar sayın Dervişoğlu'nun beyanları ve söylemleridir. Bu açıklamaları art arda değerlendirdiğimizde problem cümlesi şudur: 'Sayın Akşener ve Sayın Erdoğan'ın yaptığı görüşme İletişim Başkanlığı tarafında ilan edilmesidir.' Şu anlaşılıyor ki taraflar görüşmenin bilinmesini istemiştir. Çünkü taraflardan biri istemese İletişim Başkanlığı ilan etmezdi.

Sayın Genel Başkanımız şu cevabı verdi: Görüşmeden haberimiz yoktu, Akşener sonrasında beni bilgilendirdi. Bilgilendirmesi bu konu ilan edildikten sonra gerçekleşti. Sayın Genel Başkanımız Dervişoğlu bu konuya ilişkin zaman koridoru oluşturdu. Devlette önemli görevlerde bulunmuş insanların görüşmesi gayet doğaldır.

24 saat geçtikten sonra hala açıklama gelmeyince bu konuyla ilgili beyanda bulunma zorunluluğu doğdu. Bu görüşme madem kamuoyuna ilan edildi o zaman görüşmenin içeriğinin de kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor."