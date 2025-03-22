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İYİ Parti'den Saraçhane'ye çağrı: Demokrasi nöbetinde yerimizi alacağız

İYİ Parti, "Demokrasiye sahip çıkmak için bu akşam Saraçhane’deyiz! Hukukun üstünlüğü ve millet iradesi için iftardan sahura kadar sürecek demokrasi nöbetinde yerimizi alacağız" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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İYİ Parti'den Saraçhane'ye çağrı: Demokrasi nöbetinde yerimizi alacağız
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri sürerken Saraçhane mitingleri de devam ediyor.

İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına İYİ Parti'den destek

İYİ Parti, İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına destek verdi ve bugün Saraçhane'de olacaklarını duyurdu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tüm İstanbul teşkilatlarımızı İYİ Parti bayraklarımızla en ön saflarda olmaya, adalet ve demokrasi için güçlü bir ses vermeye davet ediyoruz" denildi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasiye sahip çıkmak için bu akşam Saraçhane’deyiz! Hukukun üstünlüğü ve millet iradesi için iftardan sahura kadar sürecek demokrasi nöbetinde yerimizi alacağız.

Tüm İstanbul teşkilatlarımızı İYİ Parti bayraklarımızla en ön saflarda olmaya, adalet ve demokrasi için güçlü bir ses vermeye davet ediyoruz!

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