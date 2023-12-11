İYİ Partili meclis üyeleri istifa etti: İzlenen siyaset tabanla örtüşmüyor

İYİ Partili Niğde Belediyesi Meclis Üyeleri partiden istifa ettiklerini duyurdu.

6 meclis üyesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Her türlü zorluğa ve engele rağmen, tüm aşamalarında İYİ Parti Belediye Meclis Üyeliği görevlerini son yerel seçimden beri başarı ile sürdürdük. Ancak İYİ Parti Genel Merkezi'nin izlediği siyasetin tabanla örtüşmediğini, yine Genel merkezin Niğde il ve ilçe teşkilat başkanları ile yönetim kurullarının net bir gerekçe gösterilmeksizin, ahbap çavuş ilişkileri sürdürürcesine görevlerinden çekilmelerini talep etmesi konusunda biz İYİ Parti Niğde Belediye Meclis Üyeleri olarak anti demokratik bir tavır olduğu kanısına vardık. Yıllardır bu partinin öncesinden, kuruluş sürecinden ve sonrasında gecesini gündüzüne katarak bütün baskılara göğüs geren insanların emeklerini yok saymanın şuursuzluğuna artık ortak olmamız mümkün değil. Bizler bu şehre ve ülkeye hizmet için çıktığımız yolda Niğde Belediyesi Meclis Üyeleri grubu olarak, Niğde halkının haklarını savunmak üzere bağımsız şekilde devam etmek üzere İYİ Parti üyeliklerimizden istifa ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.