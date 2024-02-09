İYİ Partili Yüksel: Emeklilere refah payı verilmeli

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Ulus Meydanı Atatürk Heykeli önünde emeklilerin sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Emeklilerin emeklerinin karşılık bulması gerektiğini vurgulayan Yüksel, emeklilerin derin yoksulluğa mahkum edildiğini savundu.

Ev kiralarının ortalama 15-20 bin lira olduğuna ama en düşük emekli aylığının 10 bin lirada kaldığına vurgu yapan Yüksel, emeklilere uygulanan aylık bağlanma oranının yüzde 70'e çekilerek bu mağduriyetin giderilmesini istedi.

Yüksel, açıklamasında, "Emeklilere derhal refah payı verilmeli, emekliler ilaç ve katkı payından muaf hale getirilmeliler." ifadesini kullandı.