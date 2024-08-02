İYİ Partili Zorlu, Bakan Yerlikaya'ya 'ikamet izni alan yabancılar'ı sordu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Türkiye'de yaşayan ve ikamet izni almış yabancıların durumunu Meclis gündemine getirdi.

Zorlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Gazeteci Tolga Şardan'ın yazısında gündeme getirdiği Bakan Ali Yerlikaya'nın adresine kayıtlı olduğu iddia edilen iki yabancı uyruklu askeri öğrenciyi örnek gösteren Zorlu, "Yazıda ifade edildiğine göre devletin bakanının evinde bile kayıtlı gözüken ama orada yaşamayan yabancılar var." dedi.

Bu durumun "hayali seçmen" iddiasını hatırlattığını ifade eden Zorlu, Göç İdaresi Başkanlığı’nın kayıt dışı yabancılarla ilgili açıklama yapmasını istedi. Zorlu, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kayıt dışı yabancılarla ilgili açıklama yapması gerektiğini de ifade etti.

Zorlu, önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

-Ülkemizde yaşayan ve ikamet izni almış yabancıların yaşadıkları illere göre dağılımları nedir?

-Ülkemizde yaşayan yabancıların adreslerine yönelik bir denetim çalışması yapılmakta mıdır?

-Ocak 2024’ten bu yana kaç adreste bu yönde bir denetim yapılmıştır?

-Bu denetimler sonucu belirtilen adreste gözüktüğü halde yaşamadığı tespit edilen kaç kişi bulunmaktadır?

-Bu kişilerle ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? (ANKA)