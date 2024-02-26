İzmir açıklarında deprem, Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarını işaret edip uyardı: Çok sayıda...

Afet ve Acil Durum Yönemi Başkanlığı'nın verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.09'da kaydedilen depremin yerin 7.7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. İzmir'de de hisssedilen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Görür paylaşımında Ege Denizi'ndeki çok sayıda gerilmeli fay hattına dikkat çekerek, "Ege’de 4,4 deprem oldu. Görece derin bir deprem. Deniz batimetrisinden de görüldüğü gibi KD-GB uzanımlı bir fay üzerinde. Ege Denizi'nin tabanı çok sayıda gerilmeli fayları ile dolu" uyarısında bulundu.

Naci Görür'den Van depremi açıklaması

Prof. Dr. Görür Van'da meydana gelen depremle ilgili ise şu değerlendirmeyi paylaştı:

"13 saat önce Van/ Çolpan’da 4,0 deprem oldu. Deprem Erciş ve Karayazı Fay zonları arasında sığ bir deprem. Bu bölge 2011 yılındaki Van Depremi sırasında belirli bir hasar almıştı."