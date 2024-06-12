İzmir'de 13 yaşındaki çocuğa sistematik istismar: Olayı öğrenen anne faillerin evini yaktı

13 yaşındaki çocuk mahallede onlarca kişinin istismarına uğradı. Çocuğun yardım istediği kişiler ise istismarı kayda alıp faile şantaj yaptı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, 69 yaşındaki Mustafa Bircan, İzmir Narlıdere'de 13 yaşındaki B.A. isimli erkek çocuğu evine çay içmeye çağırdı ancak çayına ilaç karıştırdı. Bircan, yarı baygın haldeki çocuğu istismar etti.

Şantaj için istismarı kayda aldı

Bircan'ın tehditlerinden korkan çocuk, yaşadıklarını kimseye anlatamadı ve istismar devam etti. Çocuk bir süre sonra, istismarı mahalledeki kahveyi işleten Emin Gezer ile paylaştı. Mustafa Bircan'ın zengin olduğunu bilen Emin Gezer ise Bircan'a şantaj planı yaptı. Çocuk kabul etmeyince Gezer bu kez, çocuğu "Her şeyi ailene anlatırım" diyerek tehdit etti. Gezer arkadaşları Mustafa Sünük ve Şiyar Erkuş ile istismarı gizlice kameraya aldı ve görüntüler karşılığı 5 milyon TL istediler.

Emin Gezer'in olayı anlattığı kardeşi Sedat Gezer ve arkadaşı Mehmet Aslan da istismar zincirine katıldı. İlerleyen günlerde ise 79 yaşındaki Hüseyin Atıcı "Gel senle konuşacağız. Emin Gezer bana her şeyi anlattı" dedi. Kendisini kurtaracağı umuduyla mahallelinin 'Hüso Amca' dediği Aslan ile görüşen B.A. bir kez daha istismara uğradı.

Yaşadıklarını bir arkadaşına anlatan B.A., arkadaşının kuzenine, kuzeninin de ailesine anlatmasıyla olay ortaya çıktı.

Faillerin evini yakan anne sanık koltuğunda

24 Mayıs 2024 tarihinde B.A.'nın ailesinin şikayeti sonucu olayda ismi geçen herkes gözaltına alınıp, tutuklandı.

Anne ise 2 şüphelinin evini yaktı, kahvenin camlarını kırdı. Bu eyleminin ardından anne de sanık olarak yargılanıyor.