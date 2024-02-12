İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir’de vapur seferleri yeniden iptal edildi. İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapurların yanı sıra yolcu gemisi seferlerimiz de saat 15.15 itibariyle iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile seferlerin yeniden başladığını duyurmuştu.