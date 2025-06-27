  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir’deki orman yangını kontrol altında: Bir kişi gözaltında
Takip Et

İzmir’deki orman yangını kontrol altında: Bir kişi gözaltında

İzmir’in Aliağa ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir’deki orman yangını kontrol altında: Bir kişi gözaltında
Takip Et

Geçtiğimiz gün, öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetiyle büyümüş ve Foça sınırlarını geçerek geniş bir alanda etkili olmuştu. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarına rağmen ancak bu sabah kontrol altına alınabildi.

Yaşanan felaketin ardından yine Aliağa'da bu kez Bozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevler yükselmeye başladı. Sanayi tesisleri mevkiinde saat 18.55’de çıkan yangının ormana sirayet etmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak ve 5 helikopter sevk edildi.

Havadan yapılan müdahalenin yanı sıra karadan da 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ile ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, alevlerin tehdit ettiği Bozköy Mahallesi'nde bazı evler de tedbiren tahliye edildi.

Bir kişi gözaltında

Yangının sanayi tesisleri civarında yakılan çöpten çıktığı, failinin ise jandarma tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Kontrol altında

Alevler ekiplerin gece boyunca etkili mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Gündem
Baraj ve göletlerde yaz alarmı! Boğulma vakaları artıyor
Baraj ve göletlerde yaz alarmı! Boğulma vakaları artıyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ye 46 ilde operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ye 46 ilde operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım
SON DAKİKA... Antalya'da iki bölgede orman yangını (Video)
Antalya'da iki bölgede orman yangını
Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin yaz tatili ertelendi
Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin yaz tatili ertelendi
CHP'li milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
CHP'li milletvekillerinden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı