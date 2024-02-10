İzmir'den aday gösterilmeyen Tunç Soyer, Özgür Özel'le görüşmesini anlattı

CHP’nin yerel seçimlerde yeniden aday göstermediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP lideri Özgür Özel ile yaptıkları görüşmeni detaylarını anlattı.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştükleri bildirdi.

İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerini, görüş ve önerilerini ilettiğini belirten Soyer, "Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.