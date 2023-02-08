Jeneratör firmaları tüm imkanlarını bölgeye sevk ediyor

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgede birçok ihtiyaç ortaya çıktı. Deprem sonrası güvenlik amaçlı doğal gaz kesintisi yapılırken, çoğu bölgede elektrik de bulunmuyor. Hava koşullarının ağır olması, bölgedeki insanların soğuktan etkilenmesiyle başka bir problem yaratıyor. Bu neden deprem bölgesine enerji sağlayabilecek jeneratörler büyük önem taşıyor.

Jeneratör firmaları da bölgeye destek için seferber olmuş durumda. Aksa Jeneratör’den yapılan açıklayamaya göre tüm taleplere cevap verildiği belirtildi. Söz konusu açıklama şu şekilde; “Depremin ilk saatlerinden itibaren holding yönetim kurulu ve ilgili bölge müdürlerimiz kriz masasında şirketimizin tüm kaynaklarını AFAD ve devletimizin ilgili mercilerinin kullanıma açarak destek olmaktadır. Tüm taleplere ilgili arkadaşlarımız cevap veriyor. Tüm gücümüzle her şeyi bölgeye yönlendiriyoruz.”

Taleplere yetişmeye çalışıyoruz

Teksan olarak tüm afetzedelere destek olabilmek için depremin ilk saatlerinden itibaren çalışmalarına başladıklarını kaydeden Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, “Deprem felaketinin ardından bölgeden çok sayıda jeneratör talebi geliyor. Bu taleplere yetişebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Bölge müdürlükleri ve bayileriyle birlikte deprem bölgelerine destek için koordinasyon sağladıklarını aktaran Tuncer, “Firma olarak ilk etapta bölgeye enerji ihtiyacı ve çalışmalarda kullanılmak üzere jeneratörlerimizi ve mobil aydınlatma kulelerimizi sevk ettik.

Ayrıca satış kısmında bu süreçte hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen talepleri öncelik sırasına göre değerlendirip acil olanlar dışındakileri durdurarak tamamen ihtiyaç sahibi kurum, kuruluşlar ve yardım örgütlerine temin edecek organizasyonu oluşturduk. Türkiye çapındaki jeneratör stoklarımızı merkez depomuza çağırarak bölgeye sevk ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ellerindeki hazır bileşenlerle acil talep görecek jeneratör modellerini üretmek için üretim hızımızı artırdıklarını da bildiren Tuncer, “Üretim hattındaki jeneratörler dışında çalışanlarımız 7/24 aralıksız mesai ile bölgeye sevk edilmek üzere dışarıdan temin edebildikleri tüm gerekli malzemelerle aydınlatma kuleleri üretimini de sağlıyor” diye konuştu.

Arızalı jeneratörleri ücretsiz tamir edecekler

Teksan olarak depremin zarar verdiği tüm illerde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına, markası ve modeli ne olursa olsun kullandıkları jeneratörlerde bir arıza yaşamaları durumunda ücretsiz servis ve hizmet desteği sağladıklarını ve sağlayacaklarını dile getiren Tuncer,

“6 Şubat Pazartesi sabah itibariyle bir Afet Servis Koordinasyon ekibi kurup bölgeden gelen taleplere hızlı cevap verebilmek için 24 saat telefonla teknik destek hizmeti vermeye başladık. Bölge ekibinin yetersiz kalması durumunda İstanbul, Ankara ve İzmir’deki destek servis ekiplerimiz teyakkuzda ve ihtiyaç durumunda ilgili bölgelere ulaşarak jeneratörler için servis desteği sağlayacak şekilde konumlandılar. Ekiplerimiz Antakya İskenderun bölgesinden başlayarak hastane ve kamu binalarını ziyaret etmeye, ihtiyaç tespiti ve onarım hizmeti vermeye başladı” şeklinde konuştu.