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Kabine bugün toplanıyor: Ana gündem İstanbul depremi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabinede ana gündem maddesi, İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik deprem olacak. PKK’nın silah bırakmasına yönelik çalışmalar ve terörsüz Türkiye hedefi ile İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Haber Merkezi
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Kabine bugün toplanıyor: Ana gündem İstanbul depremi
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Kabine, yoğun bir gündem ile Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Birçok gündemin masaya yatırılacağı toplantıda ana gündemin ise deprem ve terörsüz Türkiye hedefinin olması bekleniyor.

Ana gündem deprem

Kabine Toplantısında, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Art arda gerçekleşen depremler sonrası bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin rakamlar gözden geçirilecek, riskli binalara yönelik atılacak adımlar gündemde olacak.

Sosyal konut kampanyası

Sabah'ın haberine göre toplantıda, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak sosyal konutlarla ilgili büyük bir kampanyaya ilişkin son durumun da görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözler PKK terör örgütünün silah bırakma kararına çevrildi. 27 Şubat sonrası Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4'üncü İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmelerdeki son durumun masaya yatırılması beklenen kabine toplantısında, İmralı heyetinin 2 ay sonra silah bırakılacağını açıklaması ile gelinen son nokta ele alınacak.

Suriye ve Gazze'deki gelişmeler

Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler Kabine'nin gündeminde olacak. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı alanı bombalamasının ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Bölgeye ilişkin son durumda kabinede gündeme gelecek. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

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