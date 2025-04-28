Bakan Yumaklı duyurdu: 50 ton eritme peyniri imha edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Konya'da insan sağlığını tehdit eden 50 ton eritme peynirin imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, “Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Konya’da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.