Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi başlık var?

Kabine, yaklaşık 4 hafta sonra Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak yeni adımlar görüşülecek.

Öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretlerin hazırlıkları da masada olacak.

İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

F-16 tedarik ve modernizasyon süreci de kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olarak belirtiliyor.

Amerikan Kongresi'nden Türkiye’nin talebine itiraz gelmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlaması önünde engel kalmadı.

Kabinede bu konuda teknik süreçlere ilişkin de değerlendirmeler yapılacak.

Terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek.