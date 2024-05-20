Kabine toplandı: Gündemde neler var?
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündeminde enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Kamuda tasarruf tedbirleri, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelenin ele alınacağı toplantıda alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.
Toplantıda yargı paketinin ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hazırlıklarına yönelik sunum yapılacak.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.