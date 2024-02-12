Kabine toplantısı başladı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ana gündem maddesinin ekonomi olacağı toplantıda enflasyonla mücadele için atılacak yeni adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı.
Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak yeni adımlar görüşülecek.
Gündemde ayrıca Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak temasları ile ABD'den F-16 tedarik süreci olacak.