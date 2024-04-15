Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün (15 Nisan) Kabine Toplantısı var mı?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve Kabine gündeminde hangi konuların olacağını merak ediliyor. Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Kabine Toplantısı son olarak 4 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, Bugün (15 Nisan) Kabine Toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular var? İşte ayrıntılar…
Kabine toplantısı ne zaman?
Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşmişti. 2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Kabine gündeminde neler var?
Yapılacak yeni Kabine Toplantısı'nın konuları arasında 31 Mart yerel seçim, Terörle mücadele, Gazze'deki son durum, öğretmen atamaları Kabinenin başlıkları arasında yer alması bekleniyor.
8. Yargı Paketi, torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların da bir sonraki Kabine'de yer alması bekleniyor.