Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün (15 Nisan) Kabine Toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman?

Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşmişti. 2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kabine gündeminde neler var?

Yapılacak yeni Kabine Toplantısı'nın konuları arasında 31 Mart yerel seçim, Terörle mücadele, Gazze'deki son durum, öğretmen atamaları Kabinenin başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

8. Yargı Paketi, torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların da bir sonraki Kabine'de yer alması bekleniyor.