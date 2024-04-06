Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Pazartesi (8 Nisan) Kabine Toplantısı var mı?
Vatandaşlar Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını ve Kabine gündeminde hangi konuların olacağını merak ediyor. Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Peki, Pazartesi (8 Nisan) Kabine Toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular var? İşte ayrıntılar…
Kabine toplantısı ne zaman?
2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşmişti.
Ramazan Bayramı tatili olduğu için 8 Nisan pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın yapılması beklenmiyor.
Kabine gündeminde neler var?
Yapılacak yeni Kabine Toplantısı'nın konuları arasında Terörle mücadele, Gazze'deki son durum, öğretmen atamaları Kabinenin başlıkları arasında yer alması bekleniyor.
8. Yargı Paketi, torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların da bir sonraki Kabine'de yer alması bekleniyor.