Kahramanmaraş'ta art arda depremler

Kahramanmaraş’ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğüne art arda iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprelerden ilki merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü'nde saat 07,39’da 4,5 büyüklüğünde yaşandı.

Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi.

İkinci deprem ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan saat 09.33’te 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.