Kahramanmaraş’ta zincir kahve şubesine ateş açıldı

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki şubeye iddiaya göre kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada şube önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü.

Olayda bir kişi silah saçmalarının isabet etmesiyle ayağından yaralandı. Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan suç makinesi çıktı

Saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanırken, şahsın yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, "12 Nisan 2024 günü saat 16.30 sularında Piazza AVM altında faaliyette bulunan Kahramanmaraş Starbucks isimli işyerine pompalı tüfekle ateş açılmış ve taş atılmıştır. Meydana gelen olay ile ilgili yapılan ilk incelemeler sonucunda, saldırganların belirtilen iş yerine ilk önce taş attıkları ardından pompalı tüfekle ateş açtıkları tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet boş kartuş bulunmuştur. Herhangi bir vatandaşımızın yaralanmadığı olayda işyerinde maddi zarar tespit edilmiştir. Olayın şüphelilerinden 1 şahıs yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yakalanan şahsın yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu anlaşılmıştır” denildi.