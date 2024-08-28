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Kahverengi kokarcaya karşı yüz binlerce samuray arısı doğaya salınacak

Kahverengi kokarca ile mücadele için 140 bin ünitede ilaçlama yapılacağı ve 300 bin samuray arısının da doğaya salınacağı bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
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Kahverengi kokarcaya karşı yüz binlerce samuray arısı doğaya salınacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı" çerçevesinde söz konusu popülasyon ile mücadele hızlandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yazılı açıklamada, "Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde popülasyonun yoğun olduğu belirlenen yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacaktır. Bölge genelinde enstitülerimiz tarafından geliştirilen 300 bin samuray arısı doğaya salınacaktır." denildi.

Açıklamada, kahverengi kokarcayı bahane ederek üreticiden daha düşük fiyatla ürün almaya çalışan tüccar ve manavlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin yürütüldüğü de vurgulandı.

 

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