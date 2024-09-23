Kalp krizi geçiren Metin Arolat’ın ölümde iğne ve hap iddiası

Şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat, geçtiğimiz gece sahne aldığı yerde kalp krizi geçirdi. 52 yaşındaki sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sanat camiasında "güzel kalpli insan" olarak anılan Arolat’ın beklenmedik ölümü, hayranlarını ve dostlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Zayıflamak için hap ve iğne kullandığı öne sürüldü

Arolat’a ilk müdahale seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından yapıldı. Arolat daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yolda 3 kez kalbi duran Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kalp krizi geçiren 52 yaşındaki sanatçının zayıflamak için hem iğne hem de hap kullandığı iddia edildi.